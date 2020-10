Gabon: la production de bières en baisse de près de 7% du fait de la crise sanitaire

C’est ce qui ressort de la dernière note de conjoncture sectorielle élaborée par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf) et retraçant les performances des agro-industries. Alors que l’activité sucrière s’est consolidée avec une production en hausse de plus de 10%, celle des boissons alcoolisées s’est quant à elle repliée de près de 7% à 1,3 million d’hectolitres.

En effet, en raison des mesures prises par le gouvernement pour freiner la pandémie de Covid-19, l’activité de production des boissons gazeuses et alcoolisées s’est logiquement contractée passant de 1,4 million d’hectolitres produites à fin juin 2019, à un peu moins de 1,3 million d’hectolitres à fin juin 2020 soit une baisse de près de 7%.

Causant un recul de plus de 10% du chiffre d’affaires qui s’est situé à 72,3 milliards de FCFA, cette baisse de la production de boissons alcoolisées et gazeuses s’explique également par la baisse du niveau de consommation imputable aux mesures restrictives notamment dans le secteur touristique.

A l’origine d’une baisse de plus de 2% des effectifs dans ce secteur, ce gap de près de 8 milliards de FCFA constitue un véritable manque à gagner aussi bien pour les opérateurs de ce secteur notamment la Société des brasseries du Gabon (Sobraga), que pour les TPE et PME actives dans le monde du divertissement et de la restauration.

Avec la prorogation de l’état d’urgence récemment entériné par les deux chambres du parlement, ces chiffres en dégringolade pourraient s’accentuer causant à terme une crise dans un des secteurs les plus prolifiques et les plus solides de notre économie ces dernières années.