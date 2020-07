Gabon: la présidence soutient le test covid-19 à 20.000 FCFA

C’est à l’occasion de la conférence de presse du porte parole de la présidence Jessy Ella Ekogha que le palais a donné sa position sur la polémique née de la mise en place d’un service VIP pour réaliser des tests covid-19 pour une certaine classe de la population. Pour la présidence de la République, le test VIP proposé par le Copil répond à une demande particulière et précise des personnes qui souhaitent recevoir leurs tests assez rapidement. Cela ne remet pas en cause la gratuité des tests et la conformité de ceux-ci comme annoncé par le gouvernement.

Devant la presse, depuis sa dernière apparition en raison de la crise sanitaire relative à la pandémie de la covid-19, le porte parole de la présidence de la République Jessy Ella Ekogha a organisé son point de presse autour de quatre (4 ) thématiques principales. « L’épidémie de Covid-19 sera le premier sujet abordé lors de notre point presse. J’évoquerai également deux textes très importants : la Loi de finances rectificative et le nouveau Code pénal. Enfin, je terminerai par l’agenda international du Président de la République », a-t-il annoncé.

Au–delà de ce bilan, Jessy Ella Ekogha s’est surtout attelé à donner la position de la présidence d’ailleurs attendue par la presse et l’opinion nationale sur l’actualité sensible relative au service des test VIP facturé à 20 000 FCFA. Condamné et décrié par les populations y compris le Syndicats des médecins fonctionnaires du Gabon (Symefoga) ayant dénoncé un « acte ignoble de mercantilisme », le porte parole de la présidence a d’abord expliqué la teneur de ce test. « Le service VIP répond à une demande de certaines personnes souhaitant avoir leurs tests de façon express en 24H notamment. Une personne souhaitant avoir son résultat jeudi, peut payer 20.000 FCFA, effectuer son test mercredi et l’avoir jeudi matin » a-t-il expliqué.

Dans une seconde approche, il a tenu à rassurer les populations sur ce que ledit service ne remettait pas en cause la gratuité des tests covid-19. « Le gouvernement a annoncé que les tests sont gratuits, ils le sont toujours. Rien n’a changé. Les tests sont gratuits et conformes pour tout le monde. Sauf qu’il y a des tests pour ceux qui veulent des résultats express, rapidement et non express pour le format classique » a-t-il ajouté.

A noter que le porte parole de la présidence de la République s’est réjouit de la qualité de la stratégie mise en place par le comité de pilotage de plan de veille et de riposte contre le coronavirus (Copil) qui a fait montre d’une efficacité certaine. Selon le conseiller spécial d’Ali Bongo Ondimba, le cas du Gabon fait école en Afrique « en témoignent le nombre de tests quotidiens, l’un des plus élevés par tête d’habitant en Afrique mais également le taux de létalité, c’est-à-dire le nombre de morts dues au Covid-19 qui est de 0,76 % au Gabon contre 2,66 % sur l’ensemble du continent », a-t-il déclaré.