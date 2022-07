Gabon: la préservation de l’environnement au cœur du ballet diplomatique européen chez Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 8 juillet 2022, le Chef de l’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba a, tour à tour, reçu en audience la Secrétaire d’Etat française auprès du ministre des Affaires étrangères, le ministre du Pacifique et de l’environnement au ministère britannique des Affaires étrangères et le Secrétaire d’Etat en charge de la coopération économique et du développement de la République fédérale d’Allemagne. À l’ordre du jour, les questions inhérentes à la préservation de l’environnement.

Près d’un an après la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, le numéro un gabonais a échangé avec la Secrétaire d’Etat française auprès du ministre des Affaires étrangères. Ali Bongo Ondimba et Chrysoula Zacharopoulou, ont évoqué la situation autour du Bassin du Congo. Aussi, les parties ont passé au crible les mécanismes de solidification de la coopération entre la France et le Gabon dans le domaine susmentionné avec pour finalité lutter efficacement contre ce phénomène qui impacte le monde.

Par ailleurs, Zac Goldsmith de Richmond Park, ministre du pacifique et de l’environnement au ministère britannique des Affaires étrangères, a tenu à saluer le rôle prépondérant joué par les autorités gabonaises dans le groupe de négociateurs africains lors de la COP26 qui a abouti à un engagement financier conséquent des pays européens pour la conservation des forêts sises dans le bassin du Congo. Le diplomate anglais n’a pas manqué de vanter le modèle gabonais qui devrait, selon lui, faire école.

Le ballet diplomatique au palais du bord de mer s’est achevé avec la réception du Secrétaire d’Etat en charge de la coopération économique et du développement de la République fédérale d’Allemagne. Lors de cet échange, Ali Bongo Ondimba et Jochen Flasbarth ont fait le point sur les progrès réalisés dans la lutte contre la pollution de l’environnement. D’ailleurs, l’hôte a salué l’engagement du Gabon en la matière. Pour clôturer, Jochen Flasbarth a réitéré ses félicitations pour l’élection de notre pays en qualité de Membre non permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023.

