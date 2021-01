Gabon: la présentation de voeux au Président par visioconférence dès ce mardi 05 janvier

Si par le passé la cérémonie de présentation de vœux se deroulait en présentiel, le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 aura le mérite de bouleverser cette tradition républicaine. C’est dans cette optique que se déroulera par visioconférence le mardi 05 janvier 2021 et le mercredi 06 janvier 2021 les cérémonies solennelles de présentation des vœux de l’année 2021 au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

C’est par le biais d’un communiqué signé du Conseiller spécial du président de la République, chef du département Protocole d’Etat François Epouta qu’a été annoncée la tenue de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l’Etat et à la première dame. Une cérémonie qui se déroulera par visioconférence, Covid-19 oblige.

Ainsi, conformément au programme établi par le Protocole d’Etat, le mardi 05 janvier sera marqué par la présentation des voeux de l’Administration centrale, des institutions de la République, des Mairies, des Confédération syndicales des travailleurs, de la Confédération patronale gabonaise, de la presse, des confessions religieuse et de la Présidence de la République. Le mercredi 06 janvier le tour reviendra au Corps diplomatique accrédité au Gabon et aux Forces de défense et de sécurité.