Gabon: la Poste SA décaisse 500 millions de Fcfa pour régler 1 des 3 mois d’arriérés de salaires de ses agents

En proie depuis plusieurs mois à des arriérés de salaires, les employés de la Poste ont reçu de la part des dirigeants ce qu’on pourrait qualifier de geste pour apaiser les tensions effectives et récurrences entre employés et employeurs. La direction a en effet décidé de régler les salaires d’un des trois mois dus aux agents de la Poste SA. Pour ce faire, une somme de 500 millions de Francs CFA a été décaissée par l’entreprise.

Un geste pour calmer les ardeurs et la fougue des partenaires sociaux. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier l’initiative prise par la Poste SA. Accusociétésant exactement 3 mois de salaires, cette dirigée depuis plusieurs années par Michaël Adandé a procédé récemment au paiement d’un mois de salaire. Une situation rendue possible après un décaissement de 500 millions de Francs CFA.

Un règlement en trompe l’oeil qui excepté le fait de venir calmer le gourou des agents de la Poste SA ne change fondamentalement rien à leur situation. C’est d’ailleurs ce que précise le secrétaire général adjoint du Synaposte, Chérubin Claver Bayonne. Pour ce dernier « les impayés de salaires au sein de La Poste SA ne datent pas d’aujourd’hui. Une situation qui résulterait, selon lui, d’une sorte de pilotage à vue de la direction générale », a-t-on pu lire chez nos confrères de DirectInfos.

Du côté de la direction générale de la Poste SA, Michaël Adandé se défend tant bien que mal en donnant comme explications des problèmes de trésorerie. « Des tensions de trésorerie permanentes qui sont le fait des nombreuses restrictions budgétaires ». Pour ce faire, ce dernier, selon notre même confrère, « suggère la création d’une société de micro-finance favorisant une gestion libre, notamment en termes de charges salariales ».