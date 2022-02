Gabon: la polygamie en perte de vitesse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Reconnue dans les sociétés traditionnelles africaines, la polygamie est de moins en moins acceptée au Gabon. Signe de richesse et de virilité certes, mais aussi source de problèmes perpétuels, la polygamie essuye aujourd’hui des oppositions idéologiques dans sa pratique. Entre religions et traditions, la balance au sein des couples qui unissent leur vie par le lien du mariage pencherait davantage aujourd’hui vers la monogamie, ce régime plébiscité par les jeunes.

Pratique courante et en vogue depuis des décennies, la polygamie est aujourd’hui en perte de vitesse au Gabon. Très peu de couples optent encore pour ce régime, comme le démontrent des statistiques sur le mariage rapportées par Gabon Matin. « Sur 25 mariages célébrés depuis le 1er janvier 2021 à la mairie du 2ème arrondissement de Libreville, 3 ont été signés sous le régime polygamique contre 22 en monogamie », a-t-on pu lire. Des statistiques qui démontrent toutefois que bien que décriée, la polygamie est toujours d’actualité.

Mais quelles pourraient être les causes de ce déclin observé de la polygamie au profit de la monogamie? Alors que du temps de nos grands parents la polygamie valait son pesant d’or en reposant sur des règles et normes traditionnelles bien définies, sa pratique est aujourd’hui en majorité rejetée. Source de problèmes perpétuels, de nombreuses personnes fustigent les conséquences des mariages polygamiques. Les rapports conflictuels entre les épouses rendent ce type de mariage difficile. Les foyers polygamiques sont parfois le théâtre de scènes ubuesques dans de nombreuses familles.

Par ailleurs, il faut dire que dans cette histoire, tout n’est pas que sombre et tragédie. De nombreuses femmes y trouvent satisfaction avec leurs coépouses. Un état de fait qui pourrait trouver son explication dans les raisons qui ont conduit ces femmes à accepter la polygamie (infertilité, aisance sociale, pression sociale, amour, entre autres). On se souvient du mariage à 5 de Mesmin Abessolo et ses 4 épouses le 31 juillet dernier. Alors que l’affaire a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, l’homme a avoué vivre le parfait amour avec ses épouses. « Ce sont les femmes, elles sont jeunes, je suis jeune, on s’est aimé et on a accepté d’aller au bout (…) Christelle, Madeleine, Prisca, Nicole et Carène Abessolo, soutiens de leur époux, sont mêmes plus unies que des sœurs », avait-il expliqué à L’Union.

Sur le plan juridique, notons que la polygamie est un système matrimonial légal. Selon l’article 252 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ». Il va sans dire que comme le mariage monogamique, la polygamie n’autorise pas les relations extra conjugales. Conséquence, le mari polygame ne peut entretenir une relation qu’avec ses épouses légitimes.