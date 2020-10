Gabon: la politique Santé du gouvernement présentée aux responsables des structures hospitalières

C’est le lundi 12 Octobre 2020 que le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est entretenu avec les responsables des différentes administrations hospitalières. Le but de ladite rencontre était de présenter de manière officielle et détaillée la politique du gouvernement en matière de santé conformément à la politique générale du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

C’est accompagné des membres de son cabinet et des collaborateurs du gouvernement que le ministre de la santé s’est rendu le lundi 12 octobre dernier au sein du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong y a tenu une session de travail avec les responsables des différentes structures hospitalières de toute l’étendue du pays sur la nouvelle politique du gouvernement en matière de santé publique.

En effet, les directeurs des Centres hospitaliers universitaires et régionaux et de centres de santé ont été édifiés sur les grandes manœuvres d’amélioration inscrites dans la politique sanitaire de la nouvelle locataire de la primature Rose Christiane Ossouka Raponda. Une ambition programme qui a principalement placé le curseur sur l’amélioration de l’offre de soins et la proximité avec les populations , principale cible du ministère.

A ce propos, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a précisé que « le renforcement de la performance de l’accès et de l’offre de soins, le renforcement des plateaux techniques des structures hospitalières de 2e et 3e niveaux, la surveillance des maladies émergentes et infectieuses, le déploiement des centres de diagnostic dans toutes les provinces et la réhabilitation de l’ancien Hôpital pédiatrique d’Owendo, en vue de sa transformation en institut des maladies infectieuses », a indiqué le ministre de la santé.

Pour information, la politique sanitaire s’articule autour de 9 piliers. Il s’agit du cadre réglementaire, l’intensification de la lutte contre la Covid-19, la gouvernance des structures sanitaires, l’amélioration de l’offre de soins, la gestion du Médicament, l’opérationnalisation des départements et régions sanitaires, gestion des ressources humaines en santé, le développement de la médecine préventive et le renforcement de l’offre des soins d’établissements spécialisés.