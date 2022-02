Gabon: la police scientifique obtient pour la première fois du matériel pour analyser des empreintes digitales

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Police technique et scientifique gabonaise s’est vue doter, ce jeudi 3 février 2022, d’un important dispositif d’analyse et de traitement d’empreintes digitales. Du matériel, qui selon le ministre d’Etat ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, devrait pouvoir redynamiser la lutte contre la criminalité et la recherche des auteurs d’infractions.

C’est au Commandement en Chef des Forces de Police Nationale que le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha a réceptionné le lot d’équipement des mains de l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek. Une dotation de la coopération française destinée au laboratoire de la Police Technique et Scientifique du pays en vue de la redynamisation de ses capacités opérationnelles.

La dotation, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, comprend en effet, de scanners pour favoriser la création d’un fichier pénal numérique, d’un épiscope pour la codification et la lecture des caractères analytiques des empreintes digitales, d’une cabine de fumigation pour la révélation physico-chimique des traces papillaires et des équipements divers pour la signalisation des gardés-à-vue.

Selon des propos de Lambert-Noël Matha, tels que retranscrits par l’Agence gabonaise de presse (AGP), « ce nouveau matériel aidera surtout à redynamiser le fonctionnement de la Direction de la Police Technique et Scientifique en garantissant plus d’efficacité dans la recherche de preuves objectives de culpabilité ou d’innocence ».

Comment classer des empreintes digitales et identifier un récidiviste ? Quelle est la composition d’une trace digitale ? Comment révéler une trace digitale et comment l’exploiter ? Toutes ces questions devraient trouver des réponses avec la dotation faite par la coopération française.