Gabon: la police encourage le signalement de malfrats sous anonymat

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que les forces de police nationale ont loué le signalement d’un vol à l’arraché perpétré ce mercredi 8 juillet par un groupe de 10 jeunes individus sur l’axe ancien RTG-Rond-point de la Démocratie. Soulignant le rôle prépondérant de l’auteur de la vidéo dans le démantèlement de ce réseau de malfrats réputés récidivistes, la Police nationale a encouragé les populations à signaler tout acte incivique mais sous anonymat afin d’éviter des représailles.

La population gabonaise dans son entièreté était sous le choc ce mercredi 8 juillet après avoir visionné la terrible scène de violence montrant un jeune homme épaulé par 9 de ses acolytes dérobant un sac par la vitre arrière d’un véhicule embué dans un embouteillage sur l’axe ancien RTG-Rond-point de la Démocratie.

Quelques heures après l’incident, les forces de la police nationale ont été alertées par un citoyen lambda témoin de la scène. Une initiative qui a visiblement porté ses fruits puisque des agents de la Brigade Anti Criminalité et de la Brigade de Recherche et d’Intervention n’ont pas tardé à investir les lieux à la quête desdits malfrats.

Dans la foulée, un jeune homme, réputé être le meneur dudit groupe de malfrats a été interpellé alors que le reste de la bande avait fondu dans la nature. Notons que cette interpellation qui va vraisemblablement aboutir à d’autres n’a été possible que grâce au courage de l’individu non identifié qui a réalisé la vidéo méticuleusement scrutée par les agents.

Toute chose qui a conduit les Forces de police nationale à « saluer l’action de l’usager auteur de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ayant permis la rapidité d’intervention des Forces de Police Nationale », précise ledit communiqué. Non sans encourager les populations à signaler tout acte de violence dont il serait témoin mais sous anonymat. Pour ce faire, des numéros ont été mis à disposition. Il s’agit du 065.81.81.81 pour les conversations via WhatsApp et le 074.18.12.12 / 1720 et 1722 pour ce qui est des appels classiques.