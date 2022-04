Gabon: la Police annonce une opération de contrôle routier pour lutter contre le grand banditisme

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le truchement d’une note de service N° 01067 du 14 avril 2022 que le commandant en chef des Forces de police nationale, Serge Hervé Ngoma a informé du lancement d’une vaste opération de contrôle routier ce samedi 30 avril 2022 dans le « Grand Libreville ». Une action dont l’objectif est de lutter contre le grand banditisme dans les communes de Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum.

Il ne se passe plus un jour sans que l’opinion découvre atterrée des actes de délinquance et autres crimes sur les médias et les réseaux sociaux. Une recrudescence de l’insécurité sur l’ensemble du territoire national que les Forces de police souhaitent freiner. A cet effet, une opération de contrôle a été annoncée dans les différentes communes du « Grand Libreville ». Ainsi, les agents de police seront déployés dans différentes artères de la province de l’Estuaire.

« Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme sur le territoire national, une opération de contrôles routiers sera menée de jour le samedi 30 avril 2022 dans les communes d’Akanda, Libreville, Owendo et Ntoum » peut-on lire dans le communiqué des Forces de l’ordre parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. S’il n’est pas nouveau, le phénomène d’insécurité a pris des proportions de plus en plus inquiétantes ces dernières années.

Fait étrange cependant, l’hinterland semble une fois de plus avoir été oublié alors que le communiqué fait état de la volonté des autorités judiciaires à lutter « contre le grand banditisme sur le territoire national ». Considéré comme un secteur de souveraineté, la sécurité est chaque année dotée de moyens colossaux mais dont les résultats peine à se répercuter sur le terrain. Si les malfrats écument paisiblement les artères du pays, les forces de sécurité semblent eux préoccupé par d’autres priorités, encouragé sans doute par leur hiérarchie qui n’en a cure de la dangerosité d’une telle situation.