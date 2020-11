Gabon: la plateforme BGFI Express de nouveau opérationnelle

Après quelques mois d’interruption, la plateforme de transfert d’argent à l’international BGFI Express, vient à nouveau d’être rendue disponible comme l’a annoncé le groupe BGFIBank via un communiqué. Offrant rapidité et facilité en matière d’envoi et de réception de fonds, ce service est donc de nouveau opérationnel non seulement dans des agences de BGFIBank Gabon, mais aussi dans le réseau d’agences de Loxia.

Moyen simple, fiable et efficace de transférer de l’argent à l’international, le service BGFI Express est de nouveau opérationnel. Après quelques mois d’interruption, la plateforme vient en effet d’être rétablie par le groupe bancaire leader dans la sous-région, suite notamment « à une forte demande de ses clients habitués à envoyer de l’argent à leurs proches par ce canal ».

Spécialiste des offres innovantes, BGFIBank qui pensait à un moment donné que « les produits digitaux tels que le mobile money, la carte visa prépayée allaient fortement modifier les comportements d’utilisation des clients en matière de transfert d’argent », est donc revenu sur ce service BGFI Express qui « reste une offre complémentaire à l’offre digitale » et surtout qui offre à la fois sécurité et rapidité d’exécution.

Apprécié à la fois pour sa simplicité puisqu’il n’y a pas besoin d’avoir un compte bancaire chez BGFIBank, mais aussi pour sa rapidité puisque l’argent transféré est disponible dans les minutes qui suivent la confirmation de l’ordre, BGFI Express opérationnel dans un premier temps au Gabon, au Cameroun, au Congo et en Guinée-Equatoriale à travers le réseau bancaire, vient donc concrétiser « le souhait des clients de maintenir le lien permanent avec leurs proches en toute sécurité et sérénité malgré la distance » comme l’a souligné le directeur général de BGFIBANK Gabon, Loukoumanou Waidi.

Disponible au Gabon aussi bien dans les agences BGFIBank à Libreville (Premium, Océan, Phénix, Neptune, Pégase, Capella, Orion, Centauri), Port-Gentil (agence Altaïr), Franceville, Moanda, Oyem et Lambaréné, le service BGFI Express l’est également dans le réseau d’agences de Loxia (Libreville, Port-Gentil et Franceville).