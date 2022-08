Gabon: la pièce de théâtre «Huis clos avec les phénix» en représentation entre Août et Octobre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagée depuis plus de 5 ans dans la lutte contre les cancers féminins, l’Association pour le soutien et l’aide aux femmes atteintes du cancer (Asafac) a lancé le samedi 6 août dernier une série de représentations de sa pièce de théâtre dénommée « Huis clos avec les phénix ». Ce programme qui s’inscrit dans le cadre du Fonds d’appui aux Projets Innovants de la Société Civile et Coalition d’Acteurs (PISCCA), en partenariat avec l’Ambassade de France au Gabon, ambitionne de mettre un terme aux inégalités de traitement et de perception sociétale liées au genre Femme/Homme face à la maladie du cancer.

En première ligne dans la sensibilisation et le combat contre les cancers féminins au Gabon depuis plusieurs années où l’on recense 1000 nouveaux cas de cancer par an et 800 décès d’après Allô Docteurs Africa ,l’Asafac ne ménage aucun effort pour se pencher dorénavant sur les discriminations basées sur le genre. Car faut-il rappeler que les femmes cancéreuses sont maladroitement exposées et tenues responsables par leur communauté. D’ailleurs, d’aucuns justifient leur état par leur comportement sexuel qui serait désordonné.

Des préjugés qui ne reposent sur aucun élément factuel. Ainsi donc, le regard des gens portent un poids supplémentaire sur les épaules de ces femmes qui ne demandent qu’à recouvrer leur santé d’antan. C’est dans cette logique que s’inscrit la pièce de théâtre dénommée « Huis clos avec les phénix » qui se veut être un outil efficace de sensibilisation et une sorte de thérapie individuelle. À ce propos, Jeanne d’Arc kong-des, Présidente fondatrice de l’Asafac a précisé que « l’objectif de la pièce de théâtre est de tordre le cou aux idées préconçues ».

Ne dit-on pas qu’à l’instar du Cinéma, l’art théâtral est un outil de soft power qui touche et peut dissuader plus d’un. Durant ce long périple qui vaut son pesant d’or, les équipes Asafac vont s’appuyer sur les acteurs comédiens de ladite pièce pour que ventiler « cette campagne de prise de conscience des préjugés et de la stigmatisation des femmes atteintes du cancer », ont-ils conclu. 6 représentations sont prévues du mois d’août au mois d’octobre 2022, dans les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum.

L’ouverture des activités a eu lieu le 06 août 2022 dans la commune de Ntoum. Suivront les étapes du Carrefour Nzeng-ayong et la Mairie d’Owendo, le vendredi 26 août 2022 et le samedi 03 septembre 2022. Le rendez-vous est également pris pour le vendredi 30 septembre 2022 au sein du Lycée Turco-gabonais. Les deux représentations devant clôturer la caravane auront lieu le vendredi 7 octobre et le samedi 29 octobre respectivement à Setrag et l’Institut Français du Gabon (IFG). Les populations sont invitées à s’y rendre pour rompre la spirale de violences verbales et psychologiques faites aux femmes malades du cancer.