Gabon: la peine de 5 ans d’emprisonnement de Justin Ndoundangoye confirmée par la Cour d’appel !￼

C’est ce vendredi 4 mars 2022 que la Cour d’appel judiciaire a livré son verdict à propos de l’appel interjeté par les conseils d’ Okulu la solution. La Cour de céans a confirmé la peine de 5 ans dont 1 avec sursis à l’encontre de Justin Ndoundangoye tout en aggravant la peine de Jean Aimé Nziengui à 7 ans plutôt que 5 ans en premier ressort.

Saisie par les conseils de Justin Ndoundangoye et Jean Aimé Nziengui en contestation du jugement rendu en premier ressort, statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle spécialisée, la Cour d’appel a débouté les requérants. En effet, si le jugement attaqué est partiellement infirmé par la juridiction de second degré. Ainsi, condamné à 5 ans d’emprisonnement dont une avec sursis, Jean Aimé Nziengui devra désormais purger une peine majorée de 2 ans soit 7 ans dont 1 avec sursis.Pour sa part, l’ancien membre du gouvernement a vu sa peine confirmée. Soit 5 ans d’emprisonnement dont 1 avec sursis.

Autant dire que l’affaire ministère public contre Justin Ndoudangoye et Jean Aimé Nziengui a connu un rebondissement inattendu. De quoi mettre la puce à l’oreille de ceux et celles qui voudraient interjeter appel en vue de remettre en cause une décision du Tribunal de première instance. Pour rappel, ils ont été reconnus coupables de « chacun pour concussion, complicité de concussion et prise illégale d’intérêts ».