Gabon: la nouvelle sénatrice de Port-Gentil perd la vie sans avoir siégé

L’information a été rendue publique par Éric Dodo Bounguendza, secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG). En effet, Philomène Ogoula, sénatrice récemment élue, par ailleurs secrétaire provinciale de l’Union des Femmes du Parti démocratique gabonais ( UFPDG) a tiré sa révérence le mardi 23 février 2021 à Libreville dans une structure hospitalière.

La disparition de cette élue du Parti démocratique gabonais a comme un goût d’inachevé auprès de ses compagnons politiques et sa famille. Et pour cause, fraîchement élue lors des élections sénatoriales, Philomène Ogoula n’aura plus l’opportunité de siéger au Sénat. Un triste dénouement qui rappelle que tout est vanité sur terre et donc que rien n’est acquis.

Une florilège d’hommages lui a été rendu par ses compagnons politiques, en tête desquels, le secrétaire général du PDG. « C’est avec consternation que le secrétariat exécutif a appris le décès ce jour (hier), de la camarade Philomène Ogoula, Sénatrice récemment élue, député de la 12e législature, la secrétaire provinciale de l’UFPDG s’est éteinte hier dans un hôpital de Libreville », indiqué Éric Dodo Bounguendza via les réseaux sociaux.

Pour sa part, le secrétaire provincial du PDG, Albert-Richard Royembo a regretté la perte d’une « militante hors pair ».

Un hommage bien mérité pour celle que ses proches appelaient affectueusement « Philo ». La désormais ancien conseiller du directeur général de la Société Gabonaise de Raffinerie (Sogara) a donc rejoint ses ancêtres pour un voyage sans retour. La Rédaction de Gabon Media Time adresse ses condoléances à la famille éplorée.