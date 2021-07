Gabon: la Ngounié et l’Ogooué Lolo débarrassés du covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les provinces de la Ngounié et de l’Ogooué Lolo ont réussi à inverser la courbe de contamination contre le covid-19. Selon la situation épidémiologique de ce mercredi 07 juillet 2021 et rendue publique par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus), ces deux provinces n’affichent plus aucun cas actif au compteur et sont considérées comme étant débarrassées du virus.

Alors que la province de l’estuaire par exemple tente toujours de venir à bout du covid-19 et ce en dépit des nombreuses mesures adoptées et restrictions imposées par le gouvernement, la province de la Ngounié a réussi à vaincre l’épidémie, l’Ogooué-Lolo parvient quant à elle, à garder la tête hors de l’eau.

En effet, depuis le moi de mai, la Ngounié affiche plutôt une bonne allure face au covid-19. La province affiche 0 cas actif au compteur et ce malgré la libre circulation des personnes et des biens. Après avoir comptabilisé 330 contaminations depuis l’irruption du covid-19 dans le pays en mars 2020, l’Ogooué-Lolo pour sa part, a tant bien que mal réussi à inverser la courbe des contaminations. Le vendredi 25 juin, la province enregistrait encore 31 cas actifs. Le 28 juin, le G7 n’avait plus qu’1 seul cas actif. Et depuis le mercredi 30 juin dernier, elle n’a plus aucun cas actif.

Une immunité collective dans ces deux provinces pourrait expliquer ces performances. Dans tous les cas, le ministère de la Santé et ses professionnels pourraient apporter plus de détails afin d’édifier l’opinion. Ces informations pourraient notamment servir à d’autres provinces aux fins de combattre définitivement le coronavirus dans le pays.