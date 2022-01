Gabon: la modernisation du Port d’Owendo au coeur de l’échange entre Ossouka Raponda et Stanislas de Saint Louvent

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 20 janvier dernier le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre le directeur général adjoint de Bolloré Africa Logistics, Stanislas de Saint Louvent. Au menu de cet entretien, la possible reprise des activités de l’entreprise par le Groupe MSC et la modernisation du port d’Owendo.

En effet, au moment où l’actualité est marquée par l’information faisant état de l’acquisition des activités de transport et de logistique africaines de Bolloré Africa Logistics par le Groupe MSC, première compagnie maritime mondiale, il était question pour les représentants de l’entreprise de rassurer le chef du gouvernement. En toile de fond la modernisation du port d’Owendo en cas d’accord avec le Groupe MSC.

Des défis qui, selon Stanislas de Saint Louvent, devraient être relevés en collaboration avec l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) et la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). « Les enjeux de fluidité autour du port et les enjeux de compétitivité sont très importants et nous voulions attirer son attention sur l’excellent travail qui a été fait par tous ces acteurs », a expliqué le directeur général adjoint de Bolloré Africa Logistics.

Par ailleurs, Stanislas de Saint Louvent a annoncé avoir reçu une offre du groupe MSC, première compagnie maritime mondiale, pour l’acquisition de ses activités de transport et de logistique africaines. Elle concernerait les entités portuaires, ferroviaires et logistiques en Afrique ainsi que les concessions portuaires en Inde, au Timor Oriental et en Haïti. A cet effet, il a tenu à réaffirmer l’engagement du groupe, à travers plusieurs secteurs, tout en expliquant les bénéfices d’un tel projet, qui renforcera l’offre et l’activité du Port d’Owendo en termes de compétitivité et de prix au Gabon.