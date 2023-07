Gabon : la marque Akiba ambassadrice de l’industrie du bois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 27 juillet 2023, l’Administration générale de la zone d’investissement spéciale de Nkok (ZIS) a organisé une journée portes ouvertes à l’endroit de la presse nationale et des membres de la société civile. Une journée pédagogique qui a permis à ces derniers de découvrir les potentialités de la marque Akiba.

Une semaine après avoir inauguré le nouveau showroom Akiba Wood Furniture au carrefour Gigi dans la commune d’Akanda, GSEZ a ouvert les portes de la marque aux journalistes et à la société civile. Ces derniers ont pu découvrir une collection de meubles élégants et uniques, inspirés par un mélange d’art contemporain, d’artistes internationaux de renom et de la culture gabonaise.

Dévoiler au monde les potentialités de l’industrie du bois gabonais

C’est l’objectif principal de l’African wood furniture de la marque Akiba. Désormais présent dans la Zone d’investissement spécial de Nkok et à Akanda, Akiba qui signifie « merci » en langue Fang, fabrique localement des meubles haut de gamme avec les essences de forêts dans le plus grand respect de la nature, de la conservation et des communautés locales.

Les meubles Akiba sont conçus à partir d’une variété d’essences de bois trouvées dans les forêts du Gabon. La collection comprend des tables Live Edge ainsi que des meubles contemporains d’intérieur et d’extérieur. Ces derniers transforment les espaces en un magnifique style de vie reflétant l’élégance, l’intégrité et la durabilité.

Promouvoir le Made in Gabon à travers le Monde

C’est l’ambition de la marque Akiba. Déjà présente à Miami aux États Unis et au Gabon, African Wood Furniture entend implanter Akiba dans d’autres régions, notamment au nord de l’Afrique et sur le continent Asiatique avant l’Europe.

Il s’agit également de faire connaître à travers le monde les compétences des menuisiers qui fabriquent localement les meubles Akiba, singulièrement leur maîtrise des techniques artistiques traditionnelles qui mettent en valeur la beauté naturelle du bois. Notons que les meubles Akiba sont approuvés par des experts dans la fabrication de meubles de qualité supérieure.