Gabon : la mairie de Port-Gentil améliore son dispositif de ramassage des ordures ménagères

Le vendredi 3 décembre 2021, les conseillers municipaux de la commune de Port-Gentil étaient réunis en session extraordinaire. Une rencontre qui a permis de voter à l’unanimité les délibérations portant acceptation d’un don de six camions destinés à la collecte des ordures. Une dotation conjointe de la ville de Thouars en France et de la société Perenco.

C’est dans l’enceinte de l’hôtel de ville qu’a eu lieu la rencontre le vendredi 3 décembre dernier. Ainsi, le Conseil municipal extraordinaire de la commune de Port-Gentil a voté à l’unanimité la délibération numéro 008/2021 portant acceptation d’un don de quatre camions Bohème de la ville de Thouars, France) et la délibération numéro 009/2021 portant acceptation d’un don de deux camions Man de la société Perenco.

Un don de six camions qui s’ajoutent aux deux premiers reçus en mars 2020 de la ville de Thouars en plus des 120 bacs à ordures. Lesquels viendront renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères dans la commune de Port-Gentil. Ces équipements permettront à l’édile de la ville de Port-Gentil et son équipe de remplir de façon optimale la mission de collecte des ordures ménagères dévolue depuis quelques semaines aux collectivités locales par le ministère de l’intérieur.

La lutte contre l’insalubrité doit être l’une des priorités des collectivités locales, pour l’amélioration de la qualité de l’habitat des villes. L’avenir des générations futures dépend d’une prise de conscience collective de ces questions urgentes par les autorités de l’Etat, des mouvements associatifs, des organismes non gouvernementaux capables de concevoir une sensibilisation sérieuse et suivie des riverains quant à la préservation de l’environnement dans lequel ils vivent et mener une mobilisation sociale de masse.