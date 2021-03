Gabon: La Ligue professionnelle des enseignants lance la 1ère édition de son Concours national de Poésie et de Slam

Célébrée le 21 mars de chaque année, la Ligue professionnelle des enseignants (LPE) prendra pour la première fois part aux festivités marquant la Journée mondiale de la poésie au Gabon. C’est le Cours secondaire Ambourhouet, à Libreville, qui abritera le 19 mars prochain les activités qui feront écho à cette journée dont, la première édition de son concours national de poésie et de slam.

Au nombre des activités prévues ce 19 mars 2021 dès 10 heures, il y aura entre autres des lectures, des récitations, des présentations et d’œuvres lyriques mais surtout un « Concours national de poésie et de slam ». Ainsi, les participants se verront décerner plusieurs prix, notamment des prix à des poètes en herbe seniors, et poètes confirmés.



L’objectif étant de faire vivre la poésie, considérée comme l’un des moyens d’éveil et d’expression de la prise de la conscience, de célébrer ses acteurs et de rappeler l’importance de la tradition orale dans une époque fortement dominée par les nouvelles technologies.