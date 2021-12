Gabon: la ligue de Taekwondo de l’Estuaire suspend Martin Avera alias Chaka pour des soupçons d’abus sexuels

Ecouter cet article Ecouter cet article

Cité comme un « prédateur sexuel » dans la dernière vidéo dénonciatrice de Romain Molina, journaliste d’investigation français, Maître Martin Avera alias « Chaka », 4ème dan Kukkiwon a été suspendu de ses fonctions par la Ligue de l’Estuaire de Taekwondo. Une mesure conservatoire qui pourrait être définitive si ce dernier est reconnu coupable des chefs d’accusation portés à son encontre notamment abus sexuels sur mineurs.

Décidément chaque sortie publique de Romain Molina a l’effet d’un tsunami pour le sport gabonais en général. En effet, si les premières heures ont fait mention des cas d’abus sexuels dans les instances locales du sport roi, il semble que la pratique soit répandue dans toutes les fédérations sportives. C’est ce qu’a révélé Romain Molina dans sa vidéo, le mardi 21 décembre dernier, sur le premier cas de pédophilie présumée dans le taekwondo.

Selon notre confrère, le mis en cause ne serait nul autre que Maître Martin Avera alias « Chaka », 4ème dan Kukkiwon. Principal formateur et instructeur des clubs « Ecole des champions » et « Hyundai Taekwondo », ce sportif de haut rang aurait également abusé de plusieurs de ses élèves en leur promettant des carrières longues et fructueuses. Toute chose qui aura conduit la Ligue de Taekwondo de l’Estuaire à se prononcer sur l’affaire.



Dans son communiqué, la ligue susmentionnée a clairement précisé qu’elle est contre « toute forme de comportement et de violence à caractère sexuel ». Par conséquent, elle a décidé de suspendre l’intéressé le temps que l’enquête diligentée livre ses conclusions. « À ce titre, il lui est interdit d’entraîner, de diriger, de coacher les élèves desdits clubs lors des entraînements ou des compétitions », indique le communiqué qui précise par ailleurs que « Ses clubs pourront donc continuer à mener leurs activités », a-t-il indiqué. Nous y reviendrons !