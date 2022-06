Gabon: La Lanterne et Beaufort pour plus de saveur pour les consommateurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 17 juin 2022 dans le 1er arrondissement de Libreville, s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de La Lanterne en partenariat avec la marque Beaufort. Cette inauguration qui a été rehaussée par la présence de nombreux agents du Groupe Castel et les responsables de l’établissement, était l’occasion pour ces derniers de présenter leur large gamme de services qui illustre la volonté de satisfaire davantage leur clientèle et d’étendre une offre de restauration de qualité.

Établissement prestigieux, La Lanterne s’est érigée au fil des années comme une structure de qualité en matière de restauration mais également d’alcool de marque. C’est donc dans l’optique de valoriser ce savoir-faire que la marque Beaufort a signé avec cette dernière un partenariat. Ainsi, outre les services classiques qu’offre ce bar à Tapas, les responsables de cette structure entendent offrir à la clientèle une panoplie de mets gustatifs et de la bière à pression fournis par le groupe Beaufort qui n’est plus à présenter.

Une vue de l’intérieur © D.R.

Occasion pour les responsables de la structure de féliciter la marque Beaufort qui démontre la volonté de permettre à toutes les personnes d’avoir un accès à ses produits. Ainsi les clients férus de boissons alcoolisées pourront désormais goûter à la bière à pression au sein de La Lanterne. Laquelle est entièrement fournie par Beaufort pour garantir une fraîcheur, un goût unique et une qualité optimale.

Situé à quelques encablures des feux tricolores de Batterie IV, sur le boulevard Hassan II à Libreville, La Lanterne est ce restaurant lounge qui se démarque de bien d’autres pour sa touche décorative et la vue qu’il offre. L’établissement est construit sur un bras de mer, avec un espace où pourront se retrouver famille et amis dans un style cosy et le tout avec une ambiance festive. Les responsables aux allures strictes et rigoureuses ont tenu à marquer la différence, à sortir du « déjà vu ».

