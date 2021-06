Gabon: la kidnappeuse d’enfants Mathilde Massandé écope d’un mois de prison

Le jeudi 27 mai dernier, Moussavou Massande, récidiviste dans les enlèvements d’enfants a comparu devant le tribunal de première instance de Mouila. L’accusée incarcérée pour d’autres faits a été condamnée à un mois de prison pour s’être évadée de prison le 9 février 2021.

En cavale depuis le 09 février dernier après son évasion alors qu’elle était en séance chez le psychologue du centre hospitalier de Mouila Annie Mathilde Moussavou Massande était depuis le mardi 04 mai dernier entre les mains de la justice. Bien connue des services de police pour des affaires de vols présumés d’enfants, cette compatriote avait été gardée comme du lait au feu avant d’être déférée devant le parquet Mouila.

Elle y comparaissait pour le deuxième chef d’accusation susmentionné. A la barre, Annie Mathilde Moussavou Massande va s’expliquer en larmes. « J’ai fui parce que je savais qu’après chez le psychologue, on allait me ramener en prison. Par rapport à ma situation, je me dis que la prison n’est pas la solution. En prison, je ne fais rien, je ne suis pas traitée. », a-t-elle déclaré.

En réaction, le ministère public représenté par le procureur de la République, Urbain Massala et le président de céans, Chris Léandre Ngouma-Ondzounga n’ont pas manqué de tenir compte des déclarations émotives de l’ancienne prévenue. Au terme des débats, le président de la Cour a indiqué que « sa place n’est pas en prison, mais tout détenu évadé mérite la prison » avant de la déclarer coupable de faits d’évasion. Elle écope d’une peine minimaliste d’un mois de prison.