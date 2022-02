Gabon: la journée mondiale des zones humides célébrée sous le sceau de la protection des mangroves

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 2 février 2022 a marqué la journée mondiale des zones humides célébrée sous le thème « Agir pour les zones humides c’est agir pour l’humanité et la nature ». Au Gabon, des visites, activités de replantation/restauration des mangroves et conférences débats sur les enjeux écologiques des mangroves, ont constitué les temps forts de cet événement.

C’est la direction générale des Ecosystèmes aquatiques, en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui ont tenu à faire écho à cet événement. L’objectif étant de sensibiliser l’opinion sur l’importance de mener des actions garantissant la conservation et l’utilisation durable des zones humides. D’où le thème retenu pour cette édition 2022, « Agir pour les zones humides c’est agir pour l’humanité et la nature ».

La mangrove, c’est cette forêt entre terre et mer qui borde les littoraux tropicaux, considérée comme des havres de biodiversité, des maillons écologiques importants. Les mangroves sont aujourd’hui en danger face à la pollution, à la forte urbanisation, aux changements climatiques, entre autres. La journée mondiale des zones humides était l’occasion de mener des activités de restauration, reboisement des mangroves dans la zone de Mindoubé. Une visite guidée de la mangrove des Gué-Gué a par ailleurs été effectuée.

Des élèves du lycée Paul Indjendjet Gondjout ( ex Lycée d’Etat de l’Estuaire ) ont été invités à prendre part à une conférence débat animée autour des enjeux écologiques des mangroves. Ces derniers ont été édifiés à travers la projection d’un film et des enseignements d’experts, sur les zones humides en général, mais aussi sur les 9 zones humides protégées du Gabon inscrites sur la liste des sites Ramsar d’importance internationale. « Les zones humides sont des puits de carbone extrêmement efficaces, elles sont un rempart contre les effets du changement climatique ainsi que des réservoirs d’eau potable et un véritable refuge pour la biodiversité », a expliqué Francis James, Représentant résident du PNUD au Gabon.

Le directeur général des écosystèmes aquatiques, Jean Hervé Mve Beh, a, pour sa part, relevé l’impérieuse nécessité de préserver les zones humides au Gabon. « Le Gabon est un vaste territoire de zones humides avec plus de 3000 rivières connues et leurs zones inondables, des mangroves, des marécages, des lacs, et des lagunes. Les zones humides sont indispensables au bien-être des Gabonais compte tenu des avantages et services qu’elles apportent, notamment leurs contributions à notre alimentation par le biais de poissons et autres produits forestiers non ligneux (PFNL), d’où l’importance de les préserver », a-t-il souligné.