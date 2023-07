Gabon : la Journée mondiale de la prévention de la noyade passée sous silence

Ecouter cet article Ecouter cet article

Célébrée chaque 25 juillet, la journée mondiale de la prévention de la noyade, comme plusieurs autres, est passé sous silence au Gabon. En effet, aucune manifestation n’a été organisé pour cet événement mondial qui permet de sensibiliser le grand public aux conséquences tragiques de la noyade et de proposer des solutions préventives afin de l’éviter et sauver des vies.

À l’instar des autres pays du monde, le Gabon est censé célébrer ce mardi 25 juillet la journée mondiale de la prévention de la noyade. Une journée qui a été proclamée en vertu de la résolution A/RES/75/273 intitulée « Prévention mondiale de la noyade », adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en avril 2021.

Il faut souligner que le but de la journée mondiale de prévention de la noyade est de sensibiliser le grand public aux conséquences tragiques de la noyade pour les familles et les communautés et de proposer des solutions pour les éviter. On estime que 236 000 personnes se noient chaque année dans le monde. La noyade fait partie des dix principales causes de décès chez les enfants et les jeunes âgés de moins de 20 ans.

Doté de 800 km de côtes et des plages qui s’étendent quasiment sur tout le littoral du Grand Libreville, ces dernières accueillent chaque week-end des milliers de personnes qui fréquentent ces lieux publics pour se baigner ou se détendre. Mais des drames arrivent très souvent du fait de l’absence de moyen de prévention contre les noyades, ce malgré la présence invisible d’une police de plage.

Une situation qui suscite dès lors une réflexion sur la nécessité de mettre en place une véritable politique de prévention dans ces zones de baignade. Une situation qui devrait interpeller les autorités gabonaises sur la nécessité de mettre en place des mesures efficaces pour remédier aux noyades sur les plages de Libreville.