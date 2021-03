Gabon: la Journée des Droits des femmes réduite en moment festif?

Célébrée le 8 mars de chaque année dans de nombreux pays à travers le monde, pour réaffirmer l’importance du combat des droits des femmes, la Journée internationale des femmes est parfois mal comprise. Un triste constat perceptible sur les réseaux sociaux et dans la société gabonaise qui laisse désormais penser que cette journée n’est plus qu’un événement festif où est parfois mal comprise. Notamment par celles qui y trouvent le moyen de recevoir des présents.

Institutionnalisée en 1977 par l’Organisation des Nations unies (ONU), la Journée internationale des Droits de la femme est l’occasion de réaffirmer l’intérêt de la lutte pour les droits de la femme, en faveur de l’égalité femmes-hommes. C’est aussi l’occasion d’analyser la place des femmes dans la société, de rendre hommage aux militants et militantes de la cause des femmes et de se questionner sur les avancées enregistrées dans ce combat qui est encore géré par les hommes.

Créée dans une perspective militante, force est de constater que ladite journée est désormais réduite, notamment par la gente féminine elle-même, à un simple événement festif aux allures d’une fête des mères ou d’une Saint-Valentin, remettant en cause la pertinence et le bien-fondé de cette journée du 8 mars. Il faut dire que certaines femmes ont pris pour pretexte cet évènement pour se faire offrir des cadeaux, se faire inviter alors que l’idée de la célebration est de faire une sorte d’introspective de la condition de la femme.

Un constat qui contraste avec la position du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, qui dans une publication ce lundi 08 mars, a rappelé que le Gabon est considéré comme l’un des trois pays d’Afrique subsaharienne les plus avancés en matière de promotion des droits des femmes et d’égalité des genres. Entre 1960 et maintenant, est-ce que la condition des femmes a changé, quelles sont les évolutions enregistrées, les femmes sont-elles mieux représentées dans l’administration, en politique entre autres? Autant de questions qui devraient susciter l’intérêt des femmes plutôt que de renforcer de fausses idées sur la journée internationale des femmes.