Gabon: la Journée de la propriété intellectuelle passée sous silence par le gouvernement

Célébrée le 26 avril de chaque année, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle est passée sous silence au Gabon. En effet, aucune manifestation relative à cette journée n’a été communiquée et le gouvernement semble également ne pas y porter un intérêt .

La propriété intellectuelle désigne l’ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Elle sert à protéger les créations de l’esprit et les œuvres émanant de la créativité humaine tout en permettant au créateur de tirer profit de son travail. Elle comprend la propriété industrielle notamment les brevets, les marques, dessins et modèles industriels, mais aussi la propriété littéraire composée des romans, poèmes, œuvres cinématographiques, et musicales et autres droits voisins.

Au Gabon, alors que l’univers artistique connaît une montée en puissance avec la jeunesse qui est sans cesse mise en avant à travers les différentes innovations dans plusieurs domaines, il est étonnant, voire surprenant de constater que cette journée est tout simplement passée sous silence. Aucune communication officielle de la part du ministre chargé de l’Industrie n’a été faite et zéro activité en rapport avec cet événement n’a été organisée.



Faut il rappeler que l’objectif premier de la propriété intellectuelle est d’encourager la créativité surtout que celle-ci permet le développement économique et favorise le progrès social et culturel. Créée en 2000 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une excellente occasion de susciter l’intérêt du public pour la propriété intellectuelle et de favoriser les discussions sur ce sujet.

Geneviève Dewuno