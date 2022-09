Gabon: la Journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée le 12 septembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Commémorée chaque 31 août, la journée africaine de la médecine traditionnelle est placée cette année sous le thème « Deux décennies de la Journée africaine de la médecine traditionnelle: progrès accomplis vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique ». Au Gabon cette journée sera célébrée du 12 au 14 septembre prochain à l’Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle ( IPHAMETRA) et sera l’occasion de valoriser les bienfaits thérapeutiques des plantes sur le plan sanitaire.

Instaurée depuis 2003 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette journée constitue une opportunité pour œuvrer à la collaboration entre les institutions scientifiques, technologiques et d’innovation, les tradipraticiens et le secteur privé. Objectif, accélérer la recherche-développement et la fabrication locale de traitements issus de la médecine traditionnelle pour la santé et le bien-être des populations africaines.

En effet, selon la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, la médecine traditionnelle est un domaine riche dans lequel travaillent de nombreux chercheurs, pour la mise au point des remèdes conventionnellement admis en médecine moderne. « La médecine traditionnelle constitue une source de soins de santé fiables, acceptables et accessibles à un coût abordable pour les populations africaines. Jusqu’à ce jour, 80% de la population du continent dépend d’elle pour répondre à ses besoins sanitaires essentiels», a-t-elle déclaré.

Ainsi dans le but de soutenir les efforts du continent 25 pays ont intégré la médecine traditionnelle dans leurs programmes de formation en sciences de la santé, 20 autres ont conçu des programmes de formation destinés aux tradipraticiens et aux étudiants en sciences de la santé. Et 39 pays ont aussi mis au point des cadres juridiques régissant l’activité des tradipraticiens. Des signes positifs qui constituent un motif d’espoir pour l’Organisation mondiale de la santé.