Gabon: la JGUD retrousse les manches pour une commune propre

Véritable outil de sensibilisation et d’éveil de conscience, la Jeunesse gabonaise unie pour le développement (JGUD) ne résigne pas sur les moyens pour montrer l’exemple. C’est dans cet élan que ses membres ont retroussé leurs manches le jeudi 2 décembre dernier à l’occasion de la journée citoyenne initiée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba.

C’est dans l’optique de donner un coup de main à l’action des autorités publiques compétentes en l’occurrence la mairie et du génie militaire que la Jeunesse gabonaise unie pour le développement se met sur le terrain. Débroussaillage, nettoyage des voiries, curage de caniveaux, tout y passe. Les Jgudistes ne manquent pas de conscientiser les citoyens sur le problème d’insalubrité qui minent notre belle ville, inciter tout citoyen à jouer son rôle d’acteur pour la protection et le respect de l’environnement.

À ce propos, l’association a tenu à rappeler que « nous sommes les premiers acteurs de la propreté et du développement de notre commune et de notre ville ». Pour la plateforme de la société civile cela implique dès lors une attitude responsable vis-à-vis de son environnement. Aussi, « jeter sa poubelle dans le bac à ordures, pour une commune et une ville propres est le rôle de tout un chacun pour éviter les maladies causées par l’insalubrité et les inondations », a-t-elle réitéré.

Consciente que le changement commence par de petites actions collectives susceptibles de contribuer au développement de notre nation. Pour information, créée le 12 mars 2016, la JGUD, est une association avec pour mission première d’amener le Gabonais à prendre conscience de son rôle dans la société en passant par le changement de mentalités avec un triptyque « Paix-Travail-Développement » symbolisé par son logo.