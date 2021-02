Gabon: la jeunesse, le pari gagnant de Paulette Missambo pour redynamiser l’Union nationale

C’est en marge de la conférence de presse de son directeur de campagne Maxime Minault Ebeyard, que la candidate à la présidence de l’Union nationale (UN), Paulette Missambo, a présenté les membres de son directoire. Occasion choisie pour l’ancien ministre de l’Education nationale de présenter son projet qui aura pour ambition de faire de l’UN un grand parti implanté sur l’ensemble du territoire national.

La course à la présidence de l’Union nationale est véritablement lancée. C’est du moins ce qu’on perçoit après la présentation successive des bureaux des deux candidats à ce scrutin qui déterminera l’avenir de cette formation politique de l’opposition. Ainsi, après Paul Marie Gondjout le week end écoulé, le tour est revenu à Paulette Missambo de présenter les membres de son futur bureau.

Composé de 11 membres, le bureau comprend un secrétaire exécutif en la personne de Maxime Minault Ebeyard, 6 vice-présidents, en l’occurrence François Ondo Edou, Jeannine Taty Koumba, Emmanuel Ntoutoume Ndong, Marie Agnès Komba, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, et Roland Moutombou Njogui. À ceux-là s’ajoutent 5 secrétaires exécutifs adjoints notamment Serge Nzeng Ango, Sergine Ndong, Sosthène Nguema, Éric Gaël Myboto et Aimé Patrice Koumamba.

Il faut souligner que cette liste présentée par l’ancien ministre de l’Education nationale, a la particularité de miser sur la jeunesse avec comme dessein de dynamiser cette formation politique qui dès sa création avait suscité de grands espoirs.

C’est d’ailleurs dans cette optique que Paulette Missambo entend placer au cœur de son action « les valeurs de transparence et de responsabilité », car pour elle « rassembler pour reconstruire, tel est l’essence de mon projet. Faire de l ‘Union nationale un parti de progrès et de modernité tel est le dessein légitime de mes compagnons, de tous ceux qui ont décidé de faire cause commune avec moi », a-t-elle soutenu.