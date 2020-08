Gabon: la jeunesse constructive lance la 1ère édition des «talents du rire»

C’est dans l’optique de mettre en lumière les humoristes en herbe que l’association « Jeunesse constructive » organise la première édition des « Talents du rire ». Ce tremplin pour la jeunesse gabonaise qui se déroulera essentiellement en ligne pour cause de Covid-19 consistera à transmettre un court-métrage de 5 minutes entre le 1er et le 31 Août. Le lauréat désigné le 30 septembre empochera la coquette somme de 500.000 Fcfa.

À l’heure où l’apport de la diaspora gabonaise à la vie de la nation reste fortement décrié au point d’être qualifié d’« inutile », il existe néanmoins des lueurs d’un sursaut patriotique et entrepreneurial. C’est en tout cas ce que tente de mettre en relief l’association « Jeunesse Constructive » une jeune association basée en France qui ne ménage aucun effort pour accompagner les forces vives de la nation dans la mise en orbite du potentiel de son terroir.

D’ailleurs, la plateforme dynamique a lancé depuis le concours artistique « Talents du rire » dont les inscriptions débutent ce 1er Août 2020. « Ce concours a pour but de favoriser le développement de la carrière des humoristes gabonais, résidents au Gabon et dans les quatre coins du monde », a précisé un responsable de la structure. Pour participer, les candidats devront déposer leurs candidatures sur le site https://jeunesseconstructive.com avec une vidéo de 5 minutes au plus.

Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19 l’entièreté du concours de déroulera en ligne. A ce propos, le vote se déroulera du 1er au 30 septembre 2020 avec pour jury les internautes qui s’expriment par les commentaires, like et partages. Pour information, il s’agira de la seconde activité majeure au courant de l’année menée par l’association « Jeunesse constructive ».

Au mois de Mai dernier, un concours axé sur l’entrepreneuriat avait permis à une jeune compatriote âgée de 30 ans et répondant au nom de Chirazade Mirna Ignounga Mboumba de remporter le prix « Entreprendre au Gabon » pour son projet de transformation de taro en farine de taro. Lequel a permis de faciliter le quotidien des femmes, afin qu’elles n’aient plus à piler le taro.