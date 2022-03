Gabon: la JBAG organise une journée sportive pour les personnes du 3ème âge 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les mamies gabonaises étaient à l’honneur ce dimanche 6 mars 2022 qui a marqué la journée de la fête des grands-mères. Occasion pour l’association Juste Bouger Artistiquement au Gabon (JBAG) d’organiser deux journées sportives au bénéfice des personnes âgées. L’idée étant de les initier à la pratique du sport pour le bon vieillissement.

Weekend récréatif pour les personnes âgées à Libreville qui ont bénéficié au Jardin des sens, à Okala, de séances de danse thérapeutique et du coaching sportif. Une initiative de l’association Juste Bouger Artistiquement au Gabon, soutenue par l’Association pour le soutien et aide aux femmes atteintes de cancer (ASAFAC), qui a souhaité donné un sens, au niveau national, à la fête des grands-mères qui s’est tenue ce dimanche 6 mars 2022. Objectif: sensibiliser les personnes âgées à la nécessité d’intégrer la pratique d’une activité sportive régulière dans leur mode de vie.

En effet, la pratique quotidienne d’une activité physique apporte des bénéfices multiples tout au long de la vie. Elle est une condition nécessaire au vieillissement réussi. L’OMS recommande d’ailleurs aux plus de 65 ans de pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée. C’est donc pour coller à cette éventualité que la JBAG a dit vouloir agir pour le bon vieillissement. « Nous avons vu avec le covid-19 que les plus grandes victimes étaient les personnes du 3ème âge. Or, quand elles exercent de façon générale une activité sportive, elles affrontent mieux le covid-19 et toutes les autres maladies liées au vieillissement », a indiqué la présidente de la JBAG, Yanice Mete épouse Lekongui.

Notons que l’association Juste Bouger Artistiquement au Gabon (JBAG) est une association gabonaise de danse contemporaine professionnelle. À son actif, elle a organisé de 2005 à 2016, le festival international gabonais de la danse, Akini A Lubu. Mêlant l’art et le sport au service de la santé, la JBAG a offert entre 2017 et 2019 des séances de danse thérapeutique et de coaching sportif aux personnes vivant avec le VIH SIDA à Libreville.