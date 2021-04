Gabon: la HAC suspend le journal La Cigale Enchantée pour un mois

C’est par le biais d’une décision rendue publique ce jeudi 15 avril 2021 que la Haute autorité de la communication (HAC) a décidé de la suspension de l’hebdomadaire La Cigale Enchantée pour une durée d’un mois. Une décision qui selon l’organe chargé de la régulation des médias est motivée par la violation par ce journal des règles d’éthique et de déontologie en matière de journalisme.

Si jusqu’à présent cette autorité administrative indépendante est restée silencieuse, sa dernière session plénière tenue ce 15 avril 2021 aura été l’occasion d’examiner le cas du journal La Cigale Enchantée. Une procédure entamée sur autosaisine conformément à l’article 36 dernier alinéa du décret n°000142/PR/MCENCATEPIC du 27 avril 2018 portant organisation et fonctionnement de la Haute autorité de la communication.

En effet, la sanction infligée à l’hebdomadaire intervient après une série d’articles intitulés « Obsèque de Gildas Iloko : le pouvoir fait interdire l’exposition du corps au PK6 : La persécution jusque dans l’Au–delà » et « les dossiers noirs du bongoisme : Hervé Moutsinga ou le scandale enfoui des déchets nucléaires ». Des articles qui selon la Haute autorité de la communication « sont contraires aux règles d’éthique et de déontologie en matière de journalisme ». « Ces écrits constituent des insinuations malveillantes, calomnieuses, injurieuses et mensongères. Elles portent atteinte à l’Etat et à la dignité du défunt Hervé Moutsinga », juge la HAC.

C’est donc au regard de tous ces motifs et en application de l’article 55 du Code de la communication, que la Haute autorité a décidé de « l’interdiction de parution d’une durée d’un mois du journal La Cigale Enchantée », indique la décision signée du président par intérim Mabendi Nzatsimbou