Gabon: la HAC invite les journalistes au strict respect des règles d’éthique et de déontologie

Ce mardi 26 janvier 2021 s’est tenue à son siège sis à l’Avenue de La Libération une séance plénière extraordinaire de la Haute autorité de la Communication. Une séance qui a permis aux Conseillers membres de cette autorité administrative indépendante d’échanger sur les abus observés ces derniers mois dans l’expression de la liberté de la presse.

Si l’ordre du jour de cette séance plénière était quelque peu inhabituel, du fait de la réputation que s’est forgée cet organe depuis sa création par l’ordonnance n°00000010/PR/2018 du 23 février 2018, elle était l’occasion pour le gendarme des médias, de sensibiliser sur le principe de liberté de la presse. Une sortie qui intervient après l’observation de nombreuses dérives dont se seraient rendus coupables plusieurs médias en violation des principes qui doivent commander l’exercice de cette profession.

Ainsi, la Haute autorité de la communication a dit regretter que « depuis un certain temps, la presse gabonaise, notamment certains médias en ligne s’illustrent par des graves manquements dans le traitement de l’information quotidienne ». Un traitement qui selon l’organe de régulation ferait fie « du principe du contradictoire et de l’équilibre de l’information ». Pis, la HAC a fustigé les agissements de ces médias qui se seraient mués en maîtres des « dénonciations calomnieuses », de la diffamation et du non-respect de l’honneur, de la dignité et de l’intégrité morale d’autrui.



Face à ces manquements qui ternissent sans conteste l’image du quatrième pouvoir, la Haute autorité de la communication, se voulant pédagogue, a invité « les journalistes au strict respect des règles éthiques et déontologiques qui régissent leur profession, en faisant montre de professionnalisme et de responsabilité ».