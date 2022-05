Gabon: la HAC invite à plus de collaboration avec les journalistes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 13 mai 2022, le Collège des Conseillers Membres de la Haute Autorité de la Communication (HAC), a, à l’occasion d’une plénière extraordinaire, invité la société civile à plus de collaboration avec les journalistes. Une annonce qui fait suite à de nombreuses plaintes venant de la presse nationale suite à la difficulté à avoir accès à l’information.

C’est au terme d’une session de travail organisée en une plénière extraordinaire, que la Haute autorité de la communication s’est penchée sur la facilité d’accès à l’information par les journalistes en République gabonaise. Faisant suite aux incessantes plaintes venant de la presse nationale, les Conseillers Membres ont saisi l’opportunité de cette plénière extraordinaire pour aborder la préoccupante question de l’accès à l’information publique par les journalistes.

A ce propos, la Haute Autorité de la Communication a tenu à rappeler que toute entrave à l’accès à l’information publique constitue inévitablement un frein à la liberté de la presse, partant du droit légitime des citoyens à être informés. C’est pourquoi, fort de ce qui précède, et notamment de sa mission qui est de veiller « à l’accès des citoyens à une communication libre » ainsi qu’à « la libre circulation de l’information et le libre accès à l’information », la HAC invite l’ensemble des administrations et autres structures politiques ou religieuses du pays à plus d’ouverture, de transparence et de collaboration avec les journalistes sollicitant des informations auprès de leurs services, à l’exception de celles dont la divulgation est proscrite par les textes en vigueur en République gabonaise.

Pour information, le droit à l’information, qui sous-tend le principe d’accès à l’information s’inscrit dans le cadre des dispositions contenues à l’alinéa 1er de l’article 56 du Code de la communication qui dispose que, « les professionnels de la communication ont libre accès à la collecte, au traitement et à la diffusion de l’information », ainsi que l’obligation déontologique qui incombe aux journalistes de confronter leurs sources. Des dispositions qui devraient être connues par de nombreuses administrations et entreprises, lesquelles se dressent trop souvent en porte-à-faux à cette loi.