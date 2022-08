Gabon: la gratuité des transports scolaires effective dès le 5 septembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une visite effectuée dans les locaux de la société Trans’Akanda le samedi samedi 27 août dernier que le ministre des Transports a fait le point sur la mesure de gratuité annoncée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba à la veille de la fête de l’indépendance. Brice Constant Paillat a annoncé à José Ngimangoal que l’effectivité est prévue pour le 5 septembre 2022.

À l’heure où les populations se questionnent sur la mise en œuvre effective de la promesse faite par Ali Bongo Ondimba lors de son discours à la Nation à la veille de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, le membre du gouvernement a tenu à dissiper les doutes dans la tête de celles et ceux qui y voient une énième poudre de perlimpinpin. Pour y parvenir, Brice Constant Paillat s’est rendu au siège social de Trans’Akanda le samedi 27 août 2022.

En présence du Directeur général de ladite société José Ngimangoal, du Directeur général de la Sogatra mais également d’un représentant Trans’urb, le ministre des Transports a fait toute la lumière sur la mesure de la gratuité des transports scolaires. À cette occasion, Brice Constant Paillat a rassuré les participants. « La mesure sera effective dès le 5 septembre pour la rentrée session 2022-2023 », a-t-il indiqué. Une annonce applaudie car les populations n’en attendaient pas moins dans un contexte social aussi difficile.

Ainsi donc, les apprenants des cycles primaire et secondaire pourront reprendre le chemin des classes sans risque d’être confrontés à la cherté du prix de transport qui ne cesse d’augmenter et ce, malgré la levée des mesures de restrictions de libertés édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il va sans dire que les regards seront plus tournés vers cette date. Pour l’heure, les parents d’élèves se prêtent à la traditionnelle période d’achats de fournitures scolaires pour permettre aux apprenants d’être outillés durant toute l’année à venir.