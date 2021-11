Gabon: la Grande pharmacie des forestiers contrainte à rembourser ses clients

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué paru dans les colonnes de l’Union que La Grande pharmacie des forestiers a annoncé le remboursement pour tous les clients ayant acheté le Mag 2 100mg B/60. Une décision qui ferait suite à un dysfonctionnement informatique entre le 5 et le 24 novembre 2021 où ledit produit a été facturé à 7470 FCFA au lieu de 3670 FCFA FCFA comme dans toute l’étendue du territoire.

Plus une journée ne passait sans que les consommateurs ne se plaignent de la cherté des produits pharmaceutiques vendus par la La Grande pharmacie des forestiers sise à l’hypermarché Casino. Pour la clientèle non avertie, ceci était certainement dû à la rareté desdits produits liée à la crise sanitaire due à la Covid-19 qui aurait paralysé les importations. Pourtant, il n’en est rien. Vu que la concurrence continuait de pratiquer les prix d’antan.

Fort de ce constat, des dénonciations ont été portées vers le gendarme du secteur à savoir la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC). D’ailleurs, une source proche de l’administration nous a révélé que des preuves leur auraient été fournies par les clients désabusés. Toute chose qui aura donc contraint l’opérateur économique mis en cause à se prononcer sur ces écarts de prix assimilables à de la concurrence déloyale et du vol organisé.



Pourtant dans son communiqué paru dans les colonnes de l’Union, La Grande pharmacie des forestiers nie toute volonté de nuire à sa fidèle cliente en pointant du doigt des défaillances techniques issues du système informatique. En guise de réparation, l’entité privée s’engage à rembourser le « surplus » soutiré à sa clientèle entre le 5 et le 24 novembre dernier. Notons qu’il s’agit du Mag 2 100mg B/60 vendu à 7470 FCFA au lieu de 3670 FCFA soit un écart prix de 3 800 FCFA. Sapristi ! Les consommateurs se demandent si d’autres produits n’ont pas été impactés par ce « dysfonctionnement informatique ».