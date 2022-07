Gabon: «la grande nuit du carnage» ce vendredi 22 juillet

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’un point de presse que le leader de la commission Schekina internationale, le Révérend Louis Mbadinga a annoncé la tenue de la 12ème édition de la grande nuit du carnage. Une rencontre durant laquelle l’homme de Dieu et son épouse vont fédérer les populations de toutes les classes afin de susciter le vivre–ensemble.

Dans un pays en proie à des crises sociales, l’Église se veut être médiatrice en apportant des pistes de solutions par la prière. C’est à cet effet que les révérends Louis et Chantal Sarah Mbadinga organisent la 12ème édition de la « Grande Nuit du carnage ». Un événement qui réunira des fidèles de différentes congrégations religieuses autour du thème « Ça suffit comme ça ».

L’événement qui aura lieu du vendredi 22 au samedi 23 juillet de 18 à 6 heures se veut être un rassemblement pour la promotion de la paix. « Le Gabon à l’instar de plusieurs pays fait face à des pesanteurs qui sont d’une origine autre que l’humain nécessite d’être examiné. Ainsi nous allons prier pour dissiper tout cela et nous allons faire intervenir la grâce de Dieu » a déclaré le révérend Louis Mbadinga.

Cette célébration sera donc l’occasion pour les révérends Louis et Chantal Sarah Mbadinga d’inviter les chrétiens et le gouvernement à cultiver l’amour, le pardon et la paix, gage du développement du pays. Non sans insister tout particulièrement sur l’amour du prochain et le pardon qui, selon eux, sont les clefs qui ouvrent le paradis. Il a recommandé à tous de demeurer positif et de bannir la haine de nos cœurs. Pour toute information complémentaire, appelez aux 066 20 66 10 ou 074 83 84 18.