Gabon: la gestion des ordures ménagères encore évoquée à la présidence de la République 

Ce mercredi 18 mai 2022, l’épineuse question de la gestion des ordures ménagères dans le Grand Libreville était une fois de plus au centre de la séance de travail présidée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba avec le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et certains membres du gouvernement. Occasion pour ces derniers de faire le point au président de la République de l’état d’avancement de ce dossier qui peine à être résolu.

En effet, malgré les instructions fermes du chef de l’Etat, la problématique du ramassage des ordures continue d’être au centre des préoccupations des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. C’est dans l’optique d’y voir clair qu’Ali Bongo Ondimba a convoqué le chef du gouvernement qu’accompagnaient le ministre du Budget et des comptes publics Edith Ekiri Mounombi épouse Oyouomi et le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor Yann Koubdje.

Il était question pour les membres du gouvernement de voir les avancées réalisées par les autorités publiques en matière de gestion des ordures ménagères. Des avancées peu significatives au vu des montagnes d’ordures qui s’amoncellent de jour et de nuit dans plusieurs artères du Grand Libreville.

C’est donc soucieux de répondre le plus efficacement possible à cette problématique que le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a une fois de plus instruit le gouvernement afin qu’un accompagnement soit apporté par les autorités compétentes à la société Clean Africa en charge de la collecte des ordures ménagères. Objectif, renforcer ses équipements et sa capacité opérationnelle dans les meilleurs délais.