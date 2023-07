Gabon : la Garde républicaine s’offre 4 blindés légers AML-90

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ali Bongo Ondimba a procédé le vendredi 21 juillet 2023, à la remise officielle des clés de 4 engins militaires au commandant en chef de la Garde républicaine (GR). Un renforcement en blindés légers de type AML-90 réceptionné par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

À l’aube des joutes électorales, la Garde républicaine a bénéficié d’un renforcement en équipements militaires. En effet, le Chef suprême des armées a remis les clés à l’unité chargée de sa protection. On dénombre 4 blindés légers de type AML-90.

La GR dotée d’un outil de contre-insurrection AML-90

Fruit des villégiatures de la ministre de la défense Félicité Ongouori Ngoubili, ces engins réputés pour leur efficacité en cas d’insurrection notamment pendant la guerre d’Algérie, sont fabriqués par l’armée française. Plus de 60 ans après, ils demeurent très sollicités par les Etats.

Et pour cause, ce modèle AML-90 est doté d’un canon de 90mm approvisionné à 20 obus. À cela s’ajoute une mitrailleuse de 7,62 mm approvisionnée à 2 000 cartouches. Autant dire que cette énième dotation vient répondre aux besoins exprimés par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Lequel entend assurer de manière optimale la sécurité du Chef de l’Etat en cette période sensible.

Un renforcement de capacités calibré à la période électorale?

C’est en tout cas ce qu’insinuent les observateurs de la vie publique gabonaise. Lesquels s’interrogent sur l’opportunité d’une telle acquisition. Il n’aura donc pas fallu de plus pour que la société civile y voit une initiative incompatible avec le clément social instable.

Pourtant, malgré la crise de confiance entre les hommes en treillis et les civils, le gouvernement multiplie les acquisitions en matériels. Les recrutements des ressources humaines sont récurrents. On annonce 500 recrues d’ici la fin d’année. Notons que récemment ce sont 679 nouveaux agents qui ont intégré ledit corps.