Gabon: la FSBO sensibilise les élèves sur les dangers et les opportunités des réseaux sociaux

La Société d’incubation numérique du Gabon (SING) a accueilli le 8 mars dernier, le Café Gabon Égalité de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) sur le thème « Génération Egalité & utilisation responsable des réseaux sociaux ». Un atelier qui a surtout porté sur la sensibilisation des élèves quant aux dangers et les opportunités des réseaux sociaux.

Conscient de ce que les jeunes constituent les leaders de demain dans un monde « plus juste, plus égal, plus tolérant pour tous », la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille veut jouer sa partition sur la lutte contre les dérives des jeunes sur les réseaux sociaux. Organisé en marge de la Journée internationale des droits des femmes, cet énième Café Gabon Egalité était l’occasion de sensibiliser ces jeunes élèves sur l’utilisation rationnelle des réseaux sociaux.

20 jeunes élèves du CES Aliénakiri d’Owendo, du lycée public Mikolongo d’Okala, du lycée public Georges Mabignath d’Akebe et du lycée Lubin Martial Ntoutoume Obame de Ntoum ont ainsi pu prendre part aux travaux de cet atelier. Ces derniers ont été édifiés sur les fake news, sur les enjeux de la protection de son image sur internet, la e-réputation et sur les opportunités des réseaux sociaux, à travers des cas pratiques basés sur des vidéos et des témoignages.

L’atelier a été ponctué par des échanges riches entre les jeunes et les experts de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), de l’agence de conseil en communication globale Blanc Cristal et du Digital Business School – Gabon. Mais il a servi de plateforme de développement par les élèves de solutions pour sensibiliser les autres élèves de leurs établissement sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux par des outils numériques et c’est le Lycée public Mikolongo d’Okola qui a reçu le Premier Prix pour s’être démarqué dans la vidéo de sensibilisation de ses représentants.

Gageons maintenant que par les enseignements et notions reçues, ces 20 jeunes élèves sauront sensibilisés à leur tour, leurs camarades sur les dangers et les opportunités des réseaux sociaux, afin de limiter les dérives sur les réseaux sociaux et toutes les conséquences y relatives dont ils sont d’ailleurs victimes.