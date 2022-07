Gabon: La FSBO reconnaît avoir reçu 10 millions de la GOC pour Octobre Rose

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué de presse rendu public ce mercredi 20 juillet 2022 que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) a tenu à faire une mise au point. Selon l’organisme, seuls 2 dons de 5 millions FCFA chacun, ont été effectués pour le compte de la campagne « Octobre rose ».

Quelques après les révélations houleuses de Christian Patrichi Tanasa Mbadinga, ancien Administrateur directeur général de Gabon Oil Company (GOC), à propos d’une contribution « au noir » de 300 millions FCFA au profit de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, la structure d’aide sociale variée mise en œuvre par la première Dame a décidé de sortir de sa réserve et mettre les pendules à l’heure.

Dans le document intitulé « Mise au point sur la participation de la Gabon Oil Company à la campagne Octobre Rose », la FSBO a tout d’abord fait un bref rappel historique au sujet de cette campagne de lutte contre les cancers féminins au Gabon à travers son projet « Agir contre le Cancer » qui l’a conduite à collaborer avec l’État et de « nombreuses entreprises citoyennes qui apportent un appui technique ou financier à nos actions », est-il indiqué.



À cet effet, et dans l’optique de renforcer les actions de sensibilisation, prévention et dépistage sur l’ensemble du territoire, la Fondation, « la GOC a effectué deux dons d’une valeur de cinq (5) millions de francs CFA chacun afin de financer l’achat des consommables nécessaires à la réalisation des activités de dépistage durant les deux campagnes de 2016 et 2018 », a-t-elle précisé. Rassurant sur la transparence de ces transactions, la FSBO met en garde les auteurs « des propos diffamatoires ».