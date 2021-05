Gabon: la FSBO récompensée de la médaille de la reconnaissance de la sécurité pénitentiaire

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a été primée ce mercredi 19 mai 2021, pour son exemplarité en matière de lutte pour le respect des droits multiformes des mineurs incarcérés à la prison centrale de Libreville. Elle a reçu du Commandement en chef de la sécurité pénitentiaire une sorte de médaille de bons et loyaux services.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille vient d’être récompensée par le Commandement en chef de la sécurité pénitentiaire dans le cadre de ses initiatives pour la solidarité aux mineurs incarcérés dans les prisons. En effet, la FSBO travaille de concert avec différentes associations, dont la l’Association Arc-en-ciel, pour garantir le respect des droits multiformes, notamment le droit à l’éducation des mineurs en conflit avec la loi en vue de leur réinsertion sociale.

Pour la sécurité pénitentiaire, cette récompense est une marque de reconnaissance, une sorte de « médaille de bons et loyaux services » de la Fondation pour les actions menées par la Fondation en faveur des mineurs incarcérés à la Prison centrale de Gros Bouquet.

La Fondation a quant à elle mis en avant son savoir faire et son engagement dans l’atteinte de ses objectifs. « C’est depuis 2011 que la Fondation à travers ses initiatives pour la solidarité, s’est engagée à garantir aux mineurs en conflit avec la loi et incarcérés à la Prison Centrale de Libreville, un accès équitable à l’éducation de manière à préparer leur réinsertion sociale et lutter contre les récidives », a indiqué la vice-présidente de la FSBO, Simone Mensah.

Selon la FSBO, environ 80 mineurs bénéficient de cours d’alphabétisation, de français, de mathématiques et d’informatique. Ces derniers suivent parallèlement un apprentissage du code de la route et assistent à des séances de soutien psycho-social. Des kits alimentaires et d’hygiène leur sont distribués pour améliorer leurs conditions de vie et d’études au sein de la prison.