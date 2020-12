Gabon: la FSBO offre une formation en analyse genre aux journalistes

C’est en droite ligne avec son programme en faveur de la promotion des droits de la femme et la réduction des inégalités hommes-femmes que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) organisera le mardi 8 décembre procha in, un atelier de renforcement des capacités en analyse genre au bénéfice des journalistes. Une initiative visant à outiller les professionnels des médias pour un traitement d’information plus sensible aux questions liées au genre.

La prise en compte de l’approche genre en vue de l’égalité des femmes et des hommes est un enjeu essentiel des questions de développement et de solidarité. Elle est aussi importante dans toute stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. L’appropriation des principes et critères de l’approche genre par les journalistes se révèle donc d’une importance capitale par les journalistes.

Il s’agira lors de cet atelier de formation au bénéfice des hommes et femmes des organes de presse écrite, audiovisuelle, numérique, voire radio, de les outiller pour un traitement et diffusion d’informations plus sensibles au genre. Le but de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille est de promouvoir la notion d’approche genre, le respect des droits de l’Homme et l’égalité des sexes à travers les médias.

Notons que ledit atelier se tiendra durant la campagne internationale de 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes, débutée le 25 novembre dernier. Gageons que cette formation sera un facteur de transformation positive pour le pays dans l’équité, le respect des droits, de la dignité et de la paix.