Gabon : la FSBO fait un état des lieux  de la stratégie de la protection de la petite enfance

La fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) par sa présidente a tenu, le mardi 11 juillet 2023, une séance de travail avec les ministres de l’Education nationale et des affaires sociales. Occasion pour ces derniers de faire un état des lieux de la stratégie de la protection de la petite enfance.

C’est en vue de constater les avancées de la stratégie nationale en faveur de la petite enfance que la Fondation Sylvia Bongo ondimba a échangé avec les membres du gouvernement. Un tour d’horizon qui a permis de comprendre que l’éducation et la protection des enfants sont le cheval de bataille de cette structure sociale.

Tout en faveur de l’enfant selon la FSBO

Au cours de cette séance de travail, le comité technique a passé au crible les initiatives impactantes mises en œuvre sur la scène internationale. Lesquelles sont susceptibles d’être déployées au Gabon. Et ce, afin que chaque enfant bénéficie des mêmes chances de réussir. Les multiples recherches de la présidente de la FSBO sont axées sur plusieurs points.

Il s’agit entre autres de l’amélioration du suivi et l’accès aux soins de santé avant, pendant et après la naissance. À cela s’ajoutent la lutte contre toutes formes d’inégalités, l’accès et un environnement favorable au développement. Repenser le congé de naissance afin que ce dernier soit plus en phase avec les besoins des enfants et des parents et renforcer la protection des droits de l’enfant au Gabon.

Une stratégie d’impact

Un plan pour veiller à ce que tous les enfants du Gabon puissent s’éveiller et s’épanouir dans de meilleures conditions. Pour Sylvia Bongo Ondimba, il est important d’impacter « Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant », car ils sont « déterminants ». Il est à noter que depuis sa création la Fondation Sylvia Bongo Ondimba participe activement à l’amélioration et à la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité.