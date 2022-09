Gabon: la FSBO et le ministère de la Santé main dans la main pour la 9ème édition d’Octobre Rose

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la 9ème édition de la campagne Octobre Rose, instaurée pour la lutte contre les cancers féminins, le ministre de la Santé et des Affaires sociales par l’entremise du Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et son ministre délégué, Madame Justine Libimbi épouse Mihindou ont présidé une séance de travail préparatoire, le mardi 13 septembre 2022. Une rencontre qui a vu la participation des membres de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO), du Programme Gabon égalité ainsi que du programme national de prévention et de contrôle des cancers (PNPCC) afin d’édifier durant tout le mois d’octobre les riverains sur les cancers féminins.

Initié depuis 2013 par la première dame du Gabon Sylvia Bongo à travers la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO), « Octobre rose » continue de susciter de l’engouement auprès de nombreuses entreprises. C’est dans cette optique qu’une rencontre préparatoire a été organisée par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, son ministre délégué, Madame Justine Libimbi épouse Mihindou.

Rappelons que la Campagne Octobre Rose est une campagne de sensibilisation de masse et de prévention contre les cancers féminins notamment les cancers du sein et du col de l’utérus. La 8e édition organisée en 2021 a permis de dépister 12 324 femmes contre le cancer du sein et 9 751 pour le col de l’utérus. 766 cas suspects ont été identifiés sur toute l’étendue du territoire national et 54 biopsies ont été effectuées.

Selon des chiffres officiels une femme sur neuf sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie et, une femme sur vingt-sept en mourra. Dans la plupart des cas, le cancer du sein survient après 50 ans et le taux de survie d’au moins 5 années après le diagnostic varie de 80 à 90%, selon l’âge. Des statistiques pour le moins inquiétantes qui nécessitent donc une implication pleine et entière de toutes les couches de la société. D’où l’engagement du ministère de la Santé et des Affaires sociales de prendre part à la campagne de sensibilisation qui s’ouvrira dès le 1er octobre prochain, à l’échelle internationale.