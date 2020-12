Gabon: la FSBO et Koho s’allient pour offrir un toit aux femmes victimes de violence

Venir en aide aux femmes victimes de violence, c’est l’objectif que s’est assigné le ministère des Affaires sociales et des Droits de la Femme en association avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO). A cet effet, Prisca Nlend Koho et la directrice de cabinet de la fondation de la première dame ont présidé une séance de travail au cours de laquelle il était question d’évoquer les travaux de réhabilitation de l’hôtel de la Can au profit des femmes victimes de violence.

C’est ce lundi 7 décembre que la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme s’est retrouvée avec le conseiller spécial du président de la République, la directrice de cabinet de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et le représentant du cabinet Roland Berger ont animé une séance de travail à laquelle ont également pris part les techniciens du ministère des Affaires sociales.

Cette rencontre entre l’administration des affaires sociales, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et le cabinet Roland Berger qui a apporté sa contribution dans l’élaboration du livre sur la réduction des inégalités, « s’inscrivait dans le cadre de la réhabilitation prochaine de l’ancien hôtel de la CAN, situé à Nzeng-Ayong, au profit des femmes victimes de violence », a-t-on pu lire.

Ce bâtiment a en effet fait l’objet d’une rétrocession au ministère des Affaires sociales dans le cadre de la mise en oeuvre et la matérialisation des 33 propositions contenues dans le rapport sur la stratégie de parité et d’égalité entre les femmes et les hommes élaboré par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.