Gabon : la France condamne le coup d’Etat sur le régime Bongo

Les réactions concernant la situation du Gabon se multiplient à l’international. Quelques heures après l’intervention de la première ministre Elisabeth Borne qui affirmait suivre la situation de près, c’est au tour du porte-parole du gouvernement français de s’exprimer à la faveur de la traditionnelle conférence de presse sanctionnant la tenue du conseil des ministres. Sans détour, Olivier Véran a condamné la prise du pouvoir par les militaires.

La France réaffirme son souhait de voir le résultat des urnes respecté

Si jusqu’à l’intervention d’Elisabeth Borne ce matin la situation semblait encore confuse aux yeux d’une bonne partie de l’opinion internationale, le coup de force est désormais acté au Gabon. Les militaires qui ont annoncé la prise du pouvoir ce 30 août aux alentours de 5 heures du matin, heure locale, ont dissous les institutions et ont annoncé un peu plus tard la mise en résidence surveillée d’Ali Bongo Ondimba et sa famille. Par principe, ou par crainte de voir ses intérêts au Gabon menacés, la France a condamné le renversement d’Ali Bongo Ondimba.

« La France condamne le coup d’Etat militaire qui est en cours au Gabon », a affirmé Olivier Véran qui a par ailleurs assuré que l’Élysée « suit avec la plus grande attention l’évolution de la situation ». En outre, le porte-parole du gouvernement français « réaffirme son souhait que le résultat de l’élection, lorsqu’il sera connu, puisse être respecté ».

Notons que la présence au Gabon d’Emmanuel Macron en mars dernier, à l’occasion du One Forest Mummit, co-organisé par le Gabon et la France, avait été perçue par une bonne partie de l’opinion publique gabonaise comme une forme de soutien de la France au président sortant Ali Bongo Ondimba.