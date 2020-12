Gabon: la Fondation Raponda Walker lauréate du prix Senghor-Césaire 2020 à Paris

Ce mardi 15 décembre 2020 à Paris, le jury de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est réuni pour décerner son Prix Senghor-Césaire. C’est la Fondation Raponda Walker qui a été distinguée pour son action dans la promotion de la Francophonie et la diversité linguistique et culturelle.

« L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie est heureuse de souligner par cette distinction le travail exceptionnel de la Fondation Raponda-Walker, un acteur engagé en faveur du rayonnement du français, du multilinguisme et des connaissances au Gabon. L’APF honore aussi avec ce prix la mémoire et l’œuvre d’un personnage marquant de l’histoire gabonaise », tels sont les propos du président de l’APF par ailleurs président du jury, Amadou Soumahoro, rapportés dans un communiqué parvenu à Gabon Media Time.

En effet, nommée il y a 30 ans en l’honneur du missionnaire et écrivain André Raponda-Walker, premier Gabonais à être ordonné prêtre, la Fondation Raponda Walker pour la Science et la Culture est à la fois une maison culturelle et un éditeur. Disposant d’un catalogue de plus de 150 titres, il fait la promotion des langues nationales, de la culture francophone ainsi que des travaux scientifiques en français, fruit du travail d’universitaires gabonais et de ceux de la région d’Afrique centrale dans les domaines de la littérature, des sciences sociales, économiques et juridiques.

C’est en juin 2009 que le Bureau de l’APF a institué le Prix Senghor-Césaire. Remise tous les deux ans, il vise à récompenser une personne physique ou morale de l’espace francophone s’étant investie pour la promotion de la Francophonie et pour la diversité linguistique et culturelle.

Satisfaite, la Fondation Raponda-Walker pour sa part a décidé d’honorer la mémoire de son ancien Vice-Président décédé en novembre dernier. « La Fondation Raponda-Walker dédie ce prix au plus Rapondais des Rapondais, le Frère Hubert Guérineau, Vice-Président de la Fondation qui nous a quittés le 2 novembre 2020. De là où il nous regarde, il sait, plus que tous, que « le travail du Blanc ne finit jamais ». Merci Hubert », s’est réjouie la Fondation.