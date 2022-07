Gabon: la Fondation pour les initiatives populaires présentée aux opérateurs économiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 26 juillet 2022, le siège de la Direction générale du Commerce a servi de cadre à une rencontre entre les opérateurs économiques et les membres de la Fondation pour les initiatives populaires (FIP). Une rencontre au cours de laquelle des entrepreneurs ont pu échanger avec le directeur de cabinet du ministre des Petites et moyennes entreprises, Yvan Fabrice Mombo, et le directeur exécutif de la FIP, Théophile Mbore, sur leurs différents projets et sur l’accompagnement qui peut leur être offert.

C’est en présence du directeur de cabinet du ministre du Commerce et des PME/PMI, Yvan Fabrice Mombo, du directeur exécutif de la Fondation pour les initiatives populaires (FIP) Théophile Mbore, de plusieurs entrepreneurs et représentants d’entreprises de la place que s’est déroulée la rencontre dont l’objectif est de présenter aux opérateurs économiques les missions de ladite Fondation et les outils mis en place pour amener un dynamisme citoyen économique nouveau.

Une initiative qui vise à promouvoir l’entreprenariat gabonais dans tous les secteurs d’activités, par l’accompagnement des porteurs de projets, de l’idée à la maturation de leur business modèle. Non sans leur rappeler qu’un concours sera organisé afin d’accompagner les meilleurs projets. Lesquels bénéficieront de subvention afin que leur projet arrivé à terme et profite aux populations sous le contrôle du comité d’organisation.

Intervenant au Gabon et à l’étranger, dans les pays à forte communauté gabonaise, la Fondation pour les initiatives populaires a pour vocation de devenir un puissant catalyseur d’initiatives économiques portées par les nationaux. A cet effet, ses activités seront visibles via l’application RISE UP GABON qui sera le principal moteur de croissance. Fort d’une approche basée sur l’identification de gros projets et la mise en concurrence de ces derniers par le biais de concours qui débutera le lundi 1er août, la FIP disposera d’un observatoire des affaires qui sera une base de données inédite et inégalée de solutions à très forte valeur ajoutée.