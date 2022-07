Gabon: la Fondation pour les initiatives populaires en soutien aux entrepreneurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 18 juillet 2022, le directeur de cabinet représentant le ministre du Commerce et des PME/PMI, Yves Fernand Manfoumbi empêché, et Théophile Mbore, directeur exécutif de la Fondation pour les initiatives populaires (FIP) ont procédé au lancement de ladite fondation. Une structure qui a pour objectif global la promotion de l’entrepreneuriat gabonais dans tous les secteurs d’activités, par l’accompagnement des porteurs de projets, de l’idée à la maturation de leur business modèle.

C’est en présence du directeur de cabinet du ministre du Commerce et des PME/PMI, du président de la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances (Fegasa) (FEGASA) Andrew Gwodog, du représentant de la société civile, Geoffroy Foumboula Libeka et de nombreux entrepreneurs et chefs d’entreprises que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de la FIP. Une structure qui vise à promouvoir l’entreprenariat gabonais dans tous les secteurs d’activités, par l’accompagnement des porteurs de projets, de l’idée à la maturation de leur business modèle.

La FIP se veut créatrice d’une forte valeur économique avec un impact social immédiat par l’émulation. « Cette Fondation a pour objectif de permettre à chaque Gabonais de se réapproprier son économie en permettant à chacun, sans aucun critère, d’avoir une idée répondant aux 3P. Notamment la proximité, la précarité et la pérennité et ce, où que l’on soit dans les fins fonds du Gabon ou à l’étranger vu que notre diaspora regorge de talents qui ont des idées pour un mieux-être de l’économie gabonaise » a déclaré Théophile Mbore.

DeLe Directeur du cabinet du ministre du Commerce et des PME/PMI lors de la coupure du ruban © GMT

Des mots soutenus par le ministère du Commerce qui n’a pas manqué de saluer cette initiative. « Ce projet contenu dans la formulation de la Fondation pour les initiatives populaires est une initiative qui vient renforcer la dynamique de développement de l’entrepreneuriat gabonais. Mais cette initiative procède d’une approche innovante qui mérite une attention particulière de la part des acteurs politiques et économiques » a déclaré le directeur de cabinet du ministre Yves Fernand Manfoumbi.

Intervenant au Gabon et à l’étranger, dans les pays à forte communauté gabonaise, la Fondation pour les initiatives populaires a pour vocation de devenir un puissant catalyseur d’initiatives économiques portées par les nationaux. A cet effet, elle lancera prochainement ses activités via l’application RISE UP GABON qui sera le principal moteur de croissance. Fort d’une approche basée sur l’identification de gros projets et la mise en concurrence de ces derniers par le biais de concours, la FIP disposera d’un observatoire des affaires qui sera une base de données inédite et inégalée de solutions à très forte valeur ajoutée.